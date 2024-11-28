دفاع "سفاح التجمع" في المرافعة: الضحية هي من طلبت ممارسة العلاقة بعنف أدت لوفاتها

كتب - أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، إلى مرافعة دفاع المتهم "كريم س"، المعروف إعلاميًا بـ "سفاح التجمع" في نظر استئناف المتهم على حكم إعدامه، بتهمة قتل ثلاث سيدات.

قال دفاع المتهم، إن الضحية "أميرة" هي من طلبت من موكله ممارسة العلاقة الحميمية بعنف، وإن المتهم نفذ ما طلبته الضحية. وأشار الدفاع إلى أن وفاتها كانت نتيجة لهذه الممارسة، مشيرًا إلى أن المتهم لم يكن يدرك تمامًا ما حدث بسبب تأثير المواد المخدرة التي كان قد تعاطاها.

وطعن الدفاع على حكم محكمة جنايات أول درجة، مؤكدًا أن الحكم شابته بعض الأخطاء القانونية، وأنه لم يتم تنفيذ بعض طلبات الدفاع بشكل صحيح. كما دفع ببطلان اعترافات موكله في تحقيقات النيابة العامة، مؤكدًا أن الاعترافات شابتها بعض القصور ولم تكن دقيقة بما يكفي.

من جانب آخر، أكد الطبيب الشرعي أنه لم يتمكن من تحديد السبب الرئيسي للوفاة بسبب تعفن جثمان الضحية، ولكنه أشار إلى أنه لا يوجد ما يتعارض مع اعترافات المتهم في المذكرة النهائية للنيابة العامة. وأضاف الطبيب أنه في حالة عدم اعتراف المتهم، كان من المستحيل تحديد سبب الوفاة بشكل قاطع، في ضوء المعطيات المتوفرة وقت إعداد التقرير.

وصل المتهم "كريم س"، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، إلى مقر محكمة مستأنف جنايات القاهرة الجديدة، وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك لنظر استئنافه على حكم إعدامه.

ترأس الجلسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، وسامح سعيد أحمد، وبأمانة سر شريف محمد علي وتامر حماد.

كانت محكمة جنايات أول درجة بالتجمع الخامس قد أصدرت حكمها بإعدام المتهم "سفاح التجمع" بعد إدانته بقتل ثلاث سيدات وإلقاء جثامينهن في أماكن متفرقة.

وفي بيان رسمي، أكدت النيابة العامة أن التحقيقات لم تثبت حتى الآن تورط المتهم في جرائم قتل أخرى سوى الثلاث وقائع التي كشفتها التحريات. وأوضحت أنها تلقت إخطارًا بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية ملقاة بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة لمعاينته، وأمرت برفع البصمات العشرية والتصوير الجنائي للجثة لتحديد هويتها. كما طلبت تحريات الشرطة، التي توصلت إلى تحديد شخصية الضحية وشخصية قاتلها، الذي تعرف عليها واصطحبها إلى مسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة.