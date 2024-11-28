الداخلية تبحث كيفية حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية في ورشة عمل



كتب-علاء عمران:

شاركت وزارة الداخلية المصرية في ورشة العمل التدريبية التي نظمها المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان، تحت عنوان "حماية حقوق الأطفال من المخاطر الأمنية لاستخدام الأجهزة الذكية". تم عقد الورشة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بمشاركة 204 ممثلين من وزارات الداخلية العربية من دول عدة، بما في ذلك جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الجزائر، سوريا، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب واليمن.

وتناولت الورشة عدة محاور هامة، من أبرزها عرض الجرائم التي تقع على الأطفال نتيجة الاستخدام السيئ للأجهزة الذكية والإنترنت، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مخاطر ألعاب العنف الإلكتروني وتأثيراتها السلبية على الأطفال والمجتمع. كما تم استعراض جهود وزارات الداخلية العربية في حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد اللواء أسامة خلف، مدير المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان، على أهمية الموضوع في ظل التزايد الملحوظ للاعتماد على التقنيات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الأطفال هم الفئة الأكثر تعرضًا للمخاطر الناجمة عن هذه التقنيات. وأوضح أن الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية يتطلب توازناً دقيقاً بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية الأطفال من أضرارها.

كما عرض المكتب العربي في الورشة فيلمًا توعويًا بعنوان "الأطفال وعالم الأجهزة الذكية"، الذي تناول المخاطر التي يواجهها الأطفال في الفضاء الإلكتروني. تخللت الورشة أيضًا جلسات نقاشية استعرض خلالها ممثلون من الدول المشاركة تجاربهم الوطنية في مواجهة هذه التحديات، مما أسفر عن تبادل خبرات ومناقشات مثمرة بين المشاركين.

وفي ختام الورشة، تم الاتفاق على عدد من التوصيات الهامة، أبرزها: تطوير البنية التحتية التكنولوجية للإدارات المعنية بحماية حقوق الطفل، تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، إطلاق حملات توعوية لتثقيف الأطفال والأسر بمخاطر الفضاء الإلكتروني، والاتفاق على عقد ورش عمل مستقبلية لمواكبة المستجدات في هذا المجال.

يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة الداخلية المصرية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.