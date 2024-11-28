"سفاح التجمع" يصل للجنايات لنظر استئنافه على حكم إعدامه



كتب- أحمد عادل

وصل المتهم "كريم س"، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، إلى مقر محكمة مستأنف جنايات القاهرة الجديدة، لنظر استئنافه على حكم إعدامه، وسط حراسة أمنية مشددة.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، وسامح سعيد أحمد، وأمانة سر شريف محمد علي وتامر حماد.

وكانت محكمة جنايات أول درجة بالتجمع الخامس قد أصدرت حكمها بإعدام "سفاح التجمع"، المتهم بقتل 3 سيدات وإلقاء جثامينهن في أماكن متفرقة.

وقالت النيابة العامة في بيان رسمي لها إن جرائم "سفاح التجمع" لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم لوقائع قتل أخرى سوى الـ3 وقائع التي كشفتها التحقيقات. وأكدت النيابة ورود إخطار لها بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى على طريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال إلى مسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان.

وأصدرت النيابة قرارًا برفع البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا إلى تحديد هويتها. كما تم ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وطلب تحريات الشرطة، التي توصلت إلى تحديد شخصية السيدة وقاتلها، الذي تعرف عليها واصطحبها إلى مسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة.