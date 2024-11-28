الداخلية تطارد تجار المواد المخدرة وتضبط 22 مليون جنيه من الحشيش والآيس

كتب- علاء عمران:



شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة في 4 محافظات استهدفت عناصر إجرامية متورطة في الاتجار بالمواد المخدرة، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات تقدر قيمتها بحوالي 22 مليون جنيه.



وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رصدها لنشاط عدد من العناصر الإجرامية المتورطة في بيع وترويج المخدرات في مناطق متفرقة. وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم استهداف هذه العناصر في مختلف المناطق، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.



في محافظة الدقهلية، تمكنت قوات الأمن من القبض على أحد المتهمين في دائرة قسم شرطة أول المنصورة، حيث تم العثور بحوزته على 15 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى كمية من الهيروين وفرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية.



أما في قنا، فقد تم ضبط عنصر إجرامي في دائرة مركز شرطة فرشوط وبحوزته 5 كيلو جرامات من مخدر "الآيس" (الشابو)، بالإضافة إلى فرد محلي وعدد من الطلقات وأموال نقدية.



وفي المنيا، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 عناصر إجرامية في دائرة مركز شرطة ملوى، وعُثر بحوزتهم على 5 كيلو جرامات من الحشيش و2 كيلو جرام من "الآيس"، إضافة إلى أسلحة نارية ومال وسيارات.



وفي مطروح، ضبطت القوات 4 عناصر إجرامية في دائرة قسم شرطة براني، حيث تم العثور بحوزتهم على 150 كيلو جرامًا من الحشيش، و15 ألف قرص من الترامادول، بالإضافة إلى أسلحة نارية و2 سيارة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وباشرت النيابة التحقيقات.