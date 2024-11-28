مصرع 3 تجار مخدرات وإصابة ضابط في تبادل إطلاق نار بقنا

كتب- علاء عمران:

لقي 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من تجار المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة مصرعهم في محافظة قنا، إثر تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، مما أسفر عن إصابة ضابط شرطة.

بدأت الواقعة بتوجيه ضربة أمنية ضد 3 عناصر إجرامية مطلوبين في عدة قضايا، منها القتل، الشروع في القتل، المخدرات، حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، والسرقة بالإكراه. ووفقًا للتحريات، كان هؤلاء المتهمون يستخدمون دائرة مركز شرطة دشنا مسرحًا لنشاطهم الإجرامي.

وعندما تمكنت قوات الأمن من استهدافهم بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي، بادر المتهمون بإطلاق النيران على الشرطة، مما أسفر عن مصرعهم جميعًا. كما عُثر بحوزتهم على 11 قطعة سلاح ناري (آلية وخرطوش) بالإضافة إلى طلقات نارية وكمية من المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.