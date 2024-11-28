ضبط 7 تشكيلات عصابية لسرقة السيارات والمحلات في القاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 7 تشكيلات عصابية متورطة في ارتكاب جرائم سرقة متنوعة.

في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة الموسكي، حيث كان أفراد التشكيل يستخدمون أسلوب "توصيل الأسلاك" لسرقة الدراجات، وأقر المتهمان بتنفيذ عدة وقائع سرقة بنفس الطريقة، كما تم ضبط أحد عملائهم وهو ميكانيكي في محافظة القليوبية، الذي كان يتاجر بالدراجات المسروقة.

وفي دائرة قسم شرطة بولاق، تم ضبط تشكيل عصابي آخر مكون من عاطلين، كانا يسرقان المتاجر باستخدام "كسر الأقفال"، وأكد المتهمان تنفيذهما ثلاث وقائع سرقة بهذه الطريقة، حيث تم ضبط المسروقات.

كما تم ضبط تشكيل عصابي آخر في دائرة قسم شرطة المرج، حيث اعترف اثنان من المتهمين بسرقة السيارات باستخدام "المفتاح المصطنع"، وتم استرجاع السيارات المسروقة.

في قسم شرطة المطرية، تم القبض على سيدة لها معلومات جنائية بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، حيث تم ضبط حقيبة تحتوي على مبلغ مالي مجهول المصدر، واعترفت السيدة بارتكاب ست وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وفي قسم شرطة مصر الجديدة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق بإحدى الشركات لسرقته سيارة نقل تابعة للشركة محل عمله، وأرشد عن مكان السيارة التي تم استردادها، فيما ألقي القبض على أفراد سيئي النية الذين قاموا بشرائها.

كما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين في قسم شرطة مصر الجديدة، تخصص في سرقة الهواتف المحمولة باستخدام دراجة نارية بدون لوحات، حيث اعترفا بسرقة ستة هواتف، وضُبطت بحوزتهما المسروقات.

وفي السيدة زينب، تم القبض على عاطلين سرقا شقة سكنية بعد كسر الباب، حيث تم ضبط المسروقات بعد بيعها لأحد الأشخاص الذي تم القبض عليه أيضًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وتولت النيابة التحقيق.