وقوع انفجار نتيجة تسرب غاز بشقة سودانيين بأكتوبر



كتب - محمد شعبان:

نجت أسرة سودانية من الموت إثر وقوع انفجار ناتج عن تسرب للغاز بشقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بالحي الـ11.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مدير القطاع.

تبين بالفحص حدوث انفجار بشقة بالطابق الثالث -تقطنها أسرة سودانية- بالعقار رقم 105 نتيجة حدوث تسرب غاز.

أسفر الحريق عن إصابة قاطني الوحدة السكنية ونقلهم للمستشفى، وتسبب الانفجار في انهيار شرفة الشقة وتصدع الحوائط.