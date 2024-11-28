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حريق داخل فندق أمام مترو ساقية مكي

09:38 ص الخميس 28 نوفمبر 2024

سيارات إطفاء-أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة ساقية مكي غرب الجيزة حريقًا داخل أحد الفنادق دون خسائر في الأرواح.

تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب أمام محطة مترو أنفاق ساقية مكي.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش فرقة الغرب (الجيزة - بولاق الدكرور).

تبين بالفحص المبدئي نشوب حريق داخل فندق أعلى مستشفى خاص بشارع صلاح سالم، وتمام الإخماد دون إصابات.

حريق داخل فندق مترو ساقية مكي الجيزة
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