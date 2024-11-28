"خناقة بالمطاوي" أمام مطعم برجر بأكتوبر والحصيلة مصابان



كتب - محمد شعبان:

أصيب شابان في مشاجرة بالسلاح الأبيض داخل كمبوند شهير بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الخميس.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين داخل كمبوند دجلة جاردنز.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام مطعم برجر، مما أسفر عن سقوط مصابين اثنين نقلا إلى المستشفى للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله نائب مدير الأمن لقطاع أكتوبر إلى النيابة العامة للتحقيق.