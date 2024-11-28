4 سيارات إطفاء تجابه نيران حريق بمنشأة ناصر
09:13 ص الخميس 28 نوفمبر 2024
كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق بمنطقة الزرايب بمنشأة ناصر في محافظة القاهرة اليوم الخميس.
تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بمنطقة الزرايب.
مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.
تبين بالفحص المبدئي نشوب حريق بمخزن لفرز المخلفات بالطابق الأرضي بالقعار رقم 4 شارع الشهيد والمكون من 4 أدوار وسط جهود رجال الإطفاء للسيطرة على النيران.
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