"عملت نفسي واحدة ست".. كيف استدرج المتهمين بقتل "ممرض المنيا" الضحية "مينا موسى"؟

كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن مفاجأة في أقوال "إبراهيم رمضان" المتهم بقتل الممرض "مينا موسى" بمنطقة الزاوية الحمراء- في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ممرض المنيا"، وأنه هاتف المجني عليه كونه سيدة تحتاج إلى جليس مع رجل مسن.

وحصل "مصراوي" على نص تحقيقات النيابة في واقعة مقتل الممرض "مينا موسى"، وقال المتهم "أنا من الضيقه اللي أنا فيها بدأت أفكر إزاي أجيب فلوس وفي يوم السبت قبل يوم الواقعة "مصطفى" ابن خالتي جه يبات معايا في البيت اللي أنا شغال فيه وكنت بتكلم معاه في الظروف الصعبه بتاعتي وأني محتاج فلوس.

تابع المتهم "ابن خالتي قالي أن هو كمان ظروفه صعبه والدنيا مخبطه معاه وقعدنا نفكر نجيب فلوس إزاي لحد ما جه في دماغي نستدرج حد نجيبه على البيت اللي شغال فيه نسرقه عشان الراجل اللي انا شغال معاه مبيتحركش إلا لما أنا أسنده".

واصل المتهم في أقواله في تحقيقات النيابة "جه في بالي واحد كان كلمني من فتره كبيره سألني على شغل مع حد مسن وأنا سجلت رقمه من ساعتها، فكلمته من خط مش متسجل عملت فيها واحده ست وقلتله أني محتاجه حد "جليس" مع راجل كبير، بس هو قالي انه شغال ورشحلي مينا وأداني رقمه وقالي إنه كان بيدور على شغل، و كلمت "مينا" عملت أني واحده ست برضه وقلتله نفس الكلام محتاجه حد جليس مع راجل كبير بمرتب 350 جنيه في اليوم.

وأضاف المتهم، "قولتله يركب مواصلات ميدان السواح وينزل عند مصنع بون بون سينا، وقعدت أنا ومصطفى نتفق هنعمل إيه واتفقنا أن أنا هنزل أجيب مينا لما يوصل ومصطفى هيكون في البيت مستخبي ورا الباب ومعاه ماسوره حديد وأول ما ندخل أنا ومينا وأقفل الباب هو يهدد مينا عشان ميعملش صوت ونسرقه و نمضيه على وصل أمانة أو نطلب فدية.

من جانبها قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، الإثنين الماضي، تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة ممرض المنيا "مينا موسى" لجلسة 22 ديسمبر المقبل، لسماع مرافعة النيابة والدفاع.