فيديوهات فاضحة.. قرار جديد بشأن عامل صور فتاة خلسة في الشيخ زايد

كتب- محمود الشوربجي:

قررت نيابة أول الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضى، اليوم الأربعاء، حبس "ع. ن"، عامل نظافة بمحل حلويات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتصوير زميلتيه خلسة أثناء تغيّرهما لملابسهما داخل مخزن تابع للمحل في مول شهير بالشيخ زايد.

في يوم 25 نوفمبر الماضي، تقدمت كل من"م. م" و"ف .ع"، العاملتين في محل الحلويات المعروف، ببلاغ رسمي إلى الشرطة ضد زميلهما في العمل، "ع"، بعد اكتشافهما أنه قام بتصويرهما خلسة باستخدام هاتفه المحمول أثناء تغيّرهما لملابسهما داخل مخزن للمحل.

تفاصيل الواقعة دارت أحداثها داخل محل حلويات بمدينة الشيخ زايد، حيث قام شاب في منتصف العشرينات بوضع هاتفه بمخزن يستخدمه العامل كغرفة تغيير ملابس، يستغل حضوره مبكرًا ويضع الهاتف في مكان صعب ملاحظته مع ضبطه على وضع تصوير الفيديو، ومع نهاية يوم العمل، يراجع العامل ما التقطته كاميرا هاتفه، وبمرور الأيام أصبحت مكتبة الوسائط تحوي عشرات مقاطع الفيديو لزميلاته أثناء تبديلهن ملابسهن.

استمر العامل على هذا النحو حتى كُشف أمره بالصدفة. زميلته اختل توازنها وكادت تسقط أثناء تغييرها ملابسها وقعت عيناها على هاتف مضبوط على وضع الفيديو.

أسرعت العاملة لتخبر زميلتها باكتشافها الصادم وأخذتا تفتشان في مكتبة الفيديوهات على الهاتف فتتوالي المفاجآت غير السارة "يا نهار أسود.. كل دي فيديوهات واحنا مش حاسين".

لم تتردد العاملتان في إبلاغ رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد المقدم عمرو مصطفى عبد العال الذي وجه معاونه النقيب بسام داوود بسرعة ضبط المشكو في حقه لمواجهته بأقوال المبلغتين والفيديوهات.

بهدوء يحسد عليه، اعترف العامل بفعلته مرجعًا السبب "الظروف صعبة يا بيه..هنعمل ايه؟" ليحيله العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد إلى النيابة العامة للتحقيق.