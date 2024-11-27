"3 جهات تدخلت وضجة على السوشيال ميديا".. أين وصلت أزمة طبيبة كفر الدوار؟

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كتب- محمود الشوربجي:

لا تزال تداعيات أزمة الطبيبة وسام شعيب، تُلقي بظلالها فبعد إلقاء القبض عليها بسبب شكاوى ضدها بإفشاء أسرار مرضاها، توالت البلاغات التي تتهمها بنشر مقطع فيديو مثير للجدل، حول حمل الفتيات غير الشرعي، إلى أن تم إخلاء سبيها.

ومساء اليوم الأربعاء قررت محكمة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إخلاء سبيل الطبيبة وسام شعيب، بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية التحقيق معها في اتهامات تتعلق بنشر مقطع فيديو حول حمل الفتيات غير الشرعي خلال الفترة الراهنة.

وقد أثارت الطبيبة الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها فيديوهات تناولت فيها أسراراً خاصة بمرضاها، وكشفت وجود حالات حمل إثر علاقات سفاح.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما أقدمت الطبيبة على نشر مقطع الفيديو وزعمت خلاله أنها قابلت قاصرًا لم يتعد عمرها الـ14 سنة، تحمل في بطنها "سفاحًا"، في شهرها الثامن، مشيرة إلى أن أسرة القاصر تريد إجهاض هذا الحمل.

لم تكتف طبيبة كفر الدوار عند هذه الحالة وحسب، بل زعمت أيضًا وجود حالة أخرى لسيدة ضربت بالدين والقيم والأعراف عرض الحائط، تؤجر شابًا لكتابة الجنين باسمه بعد الولادة.

حالة ثالثة أججت الغضب لدى رواد السوشيال ميديا، عندما زعمت طبيبة كفر الدوار وقوع حالة خيانة لسيدة متزوجة مع شاب صغير، وصدور حكم بحبسها بتهمة العلاقة غير الشرعية.

3 اتهامات من النيابة

ووجهت النيابة 3 اتهامات للدكتورة وسام شعيب هي؛ التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والأضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.

كما طلبت جهات التحقيق من الإدارة العامة لتكنولوجيا التوثيق والمعلومات بغرب الدلتا فحص حساب المذكورة وإعداد تقرير عنه لعرضه على النيابة العامة.

أول قرار من نقابة الأطباء

من جانبها أصدرت النقابة العامة للأطباء، بيانًا، كشفت فيه عن تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلاله بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأكدت النقابة العامة للأطباء أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.

تحقيق عاجل من النيابة الإدارية

أما هيئة النيابة الإدارية فقد قررت فتح تحقيق في واقعة فيديو طبيبة النساء والتوليد الشهيرة، الدكتورة وسام شعيب، بعد أن خرجت في مقطع فيديو تتحدث فيه عن أسرار بعض المرضى.

وكلف حينها المستشار عبدالراضي صِدِّيق- رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بفحص ما تم رصده بمعرفة مركز الإعلام والرصد، من انتشار تداول مقطع فيديو منسوب صدوره لإحدى الطبيبات يتضمن ما قد يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة.

الطبيبة داخل النيابة

عقب ذلك قررت النيابة العامة بمركز كفر الدوار في البحيرة حبس الدكتورة وسام شعيب 4 أيام على ذمة التحقيقات، في نشرها فيديو عبر حسابها على "فيسبوك".

ووجهت النيابة إلى الطبيبة اتهامات، منها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، والإساءة لجموع الشعب، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية.