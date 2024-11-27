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الأمن يكشف عصابة غسل أموال ناتجة عن تجارة الأسلحة في سوهاج

09:33 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

صورة أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط شخصين بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي في تجارة الأسلحة النارية بسوهاج.


حيث قام المتهمان بمحاولة إخفاء مصادر أموالهما عبر مجموعة من الأنشطة غير المشروعة، تضمنت شراء العقارات والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية، بهدف إظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتُقدر الممتلكات التي تم جمعها من عمليات غسل الأموال بحوالي 37 مليون جنيه تقريبًا. وبناءً على التحقيقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.

عصابة سل أموال من سوهاج زارة الداخلية تجارة الأسلحة
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