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ضبط عصابة تخصصت في النصب على المواطنين عبر مكالمات وهمية منسوبة للبنوك

09:22 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

حملة أمنية - صورة أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط 4 أشخاص؛ لاتهامهم بالنصب على المواطنين.

كشفت التحريات أن المتهمين تواصلوا هاتفيًا مع ضحاياهم، مدعين أنهم موظفو خدمة عملاء بالبنوك، وطلبوا منهم تحديث بياناتهم البنكية. واستطاعوا من خلال هذه الحيلة الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني وتطبيقات الإنترنت البنكي للضحايا، والاستيلاء على أموالهم.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 9 هواتف محمولة تحتوي على أدلة تثبت تورطهم في تلك الجرائم. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب عدة وقائع بنفس الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

حملة أمنية ضبط عصابة مكالمات وهمية منسوبة للبنوك النصب على المواطنين
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