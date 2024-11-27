لتعزيز التواصل مع المتقاضين.. المحكمة الاقتصادية تُطلق صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب ـ محمد الصاوي:

أطلقت محكمة القاهرة الاقتصادية، صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتكون منصة تفاعلية تهدف إلى تعزيز التواصل مع المواطنين والمتقاضين.

وإطلاق منصة رسمية للمحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي، سيُعزز بشكل مباشر تقديم الخدمات القضائية بأسلوب حديث يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وكذلك توفير المعلومات الدقيقة والموثقة حول اختصاصات وخدمات المحكمة والخدمات الإلكترونية والإجراءات المتبعة.

وأكد رئيس المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أن تلك الخطوات تيسر على المتقاضين الوصول إلى المعلومات والإرشادات عن الخدمات المقدمة لهم بسهولة وسرعة.

وجاء في بيان المحكمة؛ رسالتنا هي قضاء اقتصادي متخصص حديث يكفل بيئة فُضلى للاستثمار في إطار الحوكمة والعدالة الناجزة. متمنيًا أن تكون هذه المنصة خطوة إيجابية نحو تقديم عدالة اقتصادية أكثر سهولة وفعالية.

وتنظر المحكمة الاقتصادية مؤخرا العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام في الشارع المصري، بجانب البت في القضايا الاقتصادية.