لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حملة مرورية تضبط 36 ألف مخالفة متنوعة خلال يوم واحد

06:36 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

حملات مرورية -أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة بمختلف المحافظات، أسفرت عن ضبط 36 ألفًا و32 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.

تضمنت المخالفات المضبوطة 1489 حالة سير بدون تراخيص، و35 دراجة نارية مخالفة، و20 ألفًا و86 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، إضافة إلى 435 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و11 مخالفة تتعلق بشروط التراخيص.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مشددة على استمرار الحملات المرورية لضبط المخالفات وحماية مستخدمي الطرق.

حملات مرورية تجاوز السرعة المقررة التحدث في الهاتف المحمول سير بدون تراخيص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - توقف مفاجئ لخدمة تحويل الأموال على "إنستاباي" عبر الموبايل
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء قطر
وفاة الفنان خالد جمال الدين
وداع حزين.. تشييع مدرب الغطس ضحية حادث غرق لانش مرسى علم
النصر للسيارات: نعمل على إنتاج 10 سيارات في الساعة
مصر تُرحب بوقف إطلاق النار في لبنان
وقف إطلاق النار في لبنان.. التوقيت وردود الفعل وتداعيات منتظرة (تغطية خاصة)