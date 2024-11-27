حملة مرورية تضبط 36 ألف مخالفة متنوعة خلال يوم واحد



كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مرورية مكثفة بمختلف المحافظات، أسفرت عن ضبط 36 ألفًا و32 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.

تضمنت المخالفات المضبوطة 1489 حالة سير بدون تراخيص، و35 دراجة نارية مخالفة، و20 ألفًا و86 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، إضافة إلى 435 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و11 مخالفة تتعلق بشروط التراخيص.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مشددة على استمرار الحملات المرورية لضبط المخالفات وحماية مستخدمي الطرق.