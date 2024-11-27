"دولار وريال بعمولة 1%".. تجديد حبس 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الجهات المختصة، تجديد حبس 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت المعلومات الأولية، عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامهم سيارة ملك أحدهم للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.

وتبين أن المتهمين قاموا بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية، خاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) من المواطنين، وعقب ذلك يقومون باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدين من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهم حال قيامهم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة المتهمين على تليفونات محمولة وبفحصهم تبين احتواؤها على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

وألقى القبض على المتهمين بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.