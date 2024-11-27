النيابة الإدارية تختتم برنامجًا تدريبيًا حول مهارات القيادة ومناهضة العنف ضد المرأة

كتب - محمد الصاوي:

اختتمت النيابة الإدارية فعاليات البرنامج التدريبي التفاعلي بعنوان "مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة"، الذي عُقد بمحافظة الإسكندرية يومي 26 و27 نوفمبر، بمشاركة نخبة من مستشاري النيابة الإدارية وقاضيات مجلس الدولة.

جاءت الفعالية تحت رعاية المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.

شهد افتتاح البرنامج حضور كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، والمستشارة رشا عبدالمنعم محفوظ، رئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشارة بريهان محسن، مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، والمستشار أحمد الشلقامي، وكيل مجلس الدولة، وشيماء نعيم، المديرة العامة للإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة.

تناول البرنامج التدريبي عددًا من المحاضرات والمحاور التي شملت:

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، قدمتها شيماء نعيم.

البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية، ألقاها المستشار هاني جورجي.

دور النيابة الإدارية في مكافحة العنف ضد المرأة، ألقتها المستشارة بريهان محسن.

تطبيقات عملية حول دور مجلس الدولة في حماية المرأة ومناهضة العنف، قدمها المستشار أحمد الشلقامي.

البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، ألقاها المستشار أحمد النجار.

جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف، قدمتها المستشارة رشا محفوظ.

مهارات وفنون التواصل والخطابة والقيادة، ألقتها الدكتورة هالة منصور.

اختُتمت الفعاليات بتأكيد أهمية تعزيز دور المؤسسات القضائية في حماية المرأة ومكافحة العنف، وتطوير المهارات القيادية لدى أعضاء النيابة الإدارية بما يعزز من كفاءة الأداء القضائي.