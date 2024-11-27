حكم قضائي عاجل ضد طبيب تجميل" المتهم باغتصاب شقيقة زوجته

كتب - أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات زينهم، بمعاقبة "طبيب التجميل" المتهم بهتك عرض شقيقة زوجته القاصر، بعد إعادة إجراءات محاكمته، بالسجن المؤبد.

وكانت الدائرة "36" بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، أصدرت حكمًا في 29 أبريل الماضي، بالإعدام شنقًا على دكتور تجميل لاتهامه باعتصاب شقيقة زوجته القاصر في منطقة "هرم سيتي"بأكتوبر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن السيدة "ا. ح. ا" 44 سنة، تقدمت ببلاغ يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" ذات 15 سنة، للاغتصاب على يد زوج ابنتها الكبرى، "مصطفى. س. م" دكتور تجميل 33 سنة وهو زوج نجلة الأولى، وذلك لقيامه بإقناع الثانية، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة أثناء إقامتها معهم بمنطقة هرم سيتي والحصري، بحسب أقوال الأم.

وبينت التحقيقات مع الطفلة، أن المتهم قام بمعاشرة الطفلة معاشرة الأزواج عدة مرات وفض غشاء البكارة داخل الشقة بمنطقة هرم سيتي، ويوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، قام بإقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، واصطحبها لشقة بالحصري في أكتوبر لمدة أربعة أيام وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج مرة أخرى.

وقالت الطفلة في تحقيقات النيابة العامة، إن شقيقتها استضافتها شهرا بسكنها في منطقة هرم سيتي، مشيرة إلى أن زوج شقيقتها أقنعها بمعاشرتها معاشرة الأزواج عدة مرات "كله كان برضايا".

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وعرض الطفلة على الطب الشرعي للكشف عليها.