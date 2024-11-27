ضبط عامل بالقاهرة لاتهامه بالنصب على مواطن وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عامل بالقاهرة لاتهامه بالنصب على مواطن من جنسية إحدى الدول. حيث دفع المتهم للمواطن مبلغًا ماليًا مقابل شراء شقة، وعندما طالب المواطن باستلام الشقة، مماطله المتهم.

وعندما توجه المواطن إلى سكن المتهم، نشبت بينهما مشادة قام خلالها المتهم بإكراه المواطن على توقيع إيصالات أمانة وإقرار بعدم وجود أموال له.

تم ضبط المتهم وبحوزته الإيصالات والإقرار، واعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.