ضبط شبكة لتصنيع أدوية مجهولة المصدر في المعصرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ربة منزل ونجليها بتهمة تصنيع أدوية مجهولة المصدر في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المعصرة.

حيث تم استهداف الشقة بعد تقنين الإجراءات، وعثر بحوزتهم على عدد من علب الدواء وأقراص وعبوات فارغة معدة للتعبئة.

بمواجهتهم، اعترفوا بخلط العقاقير المضبوطة وإعادة تعبئتها وبيعها للمواطنين مقابل مبلغ مادي، بهدف تحقيق الربح.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وتولت النيابة التحقيق.