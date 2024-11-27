قرار قضائي جديد بشأن المتهمين بقتل الطفلة "سجدة" في النهضة

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية تأجيل محاكمة مسن وسيدة على خلفية قتل الطفلة "سجدة" وإلقاء جثمانها داخل جوال في منطقة النهضة، إلى الدور الرابع من شهر يناير.

وأظهرت إحدى كاميرات المراقبة المتهمة "أم عبده"، في منتصف الخمسينيات من عمرها، وهي تتحدث مع الطفلة "سجدة" في الشارع لمدة دقيقة ونصف، قبل أن تصطحبها معها. في الفيديو، قامت المتهمة بأخذ التفاحة من الطفلة، ثم عادت الطفلة للحصول عليها، وقبل أن تمسك المتهمة بيدها وتُخذها معها ليتم العثور عليها مقتولة بعد فترة.

عقب تلقي البلاغ عن العثور على جثة الطفلة المختفية منذ ظهر الإثنين الماضي، بدأت المباحث تكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث.

أُخضعت عائلة الطفلة للاستجواب، وأكدوا أنها خرجت ظهر ذلك اليوم لشراء بعض الحاجيات، لكنها لم تعد، حتى أخبرهم الجيران بالعثور على جثتها مقتولة داخل جوال.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء طارق راشد، في كشف غموض الجريمة. ووفقًا لتحريات المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث قسم السلام ثان، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة جار الطفلة بالتعاون مع سيدة أخرى. وأظهرت التحريات أن جثة الطفلة وُجدت بها آثار تعذيب واضحة.

تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للتواجد في مكان الجريمة، وتفريغ محتويات الكاميرات المحيطة لمتابعة كافة التفاصيل. كما تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.