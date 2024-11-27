هالة للقاضي: "عايزة أخلع جوزي.. عصبي ورشني بالكلور في وشي"

كتبت- فاطمة عادل:

جلست "هالة.س"، 33 سنة داخل قاعة المحكمة، وقد بدت على وجهها ملامح الحزن والخذلان، بنبرة مختلطة بين الألم والغضب، بدأت تسرد قصتها لـ"مصراوي"، قائلة: "كنت فاكرة إننا بنبني بيت وأسرة، لكنه كان بيستغلني.. رشني بالكلور في وشي وسابني ومشي".

تكمل الزوجة حديثها: " مفيش احترام ولا تقدير، وكل يوم مشاكل وخلافات لأسباب تافهة، حاولت أتحمل علشان خاطر ولادنا، لكن لما الوضع بيوصل للإهانة الجسدية، استحالة أكمل، آخر مرة، وأنا بطلب منه يهدي شوية بدل العصبية الزايدة، مسك زجاجة كلور ورشني في وشي من غير أي رحمة".

وأضافت وهي تحاول كتم دموعها: "الجيران هم اللي لحقوني ونقلوني المستشفى، عشت أيام صعبة وأنا مش قادرة أبص في المراية، وحسيت إن كرامتي وكل حاجة كويسة في حياتي ادمرت".

توقفت للحظة، ثم أكملت بحزم: "مش طالبة غير حقي، وعايزة أعيش أنا وولادي بسلام بعيد عنه، الخلع هو الحل الوحيد عشان أحمي نفسي وأولادي من حياة كلها خوف وإهانة".

فرفعت دعوى خلع حملت رقم 1945 لسنة 2023 ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.