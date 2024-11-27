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بعد سجنه 10 سنوات.. هل الحكم على مجدي شطة نهائي؟

02:46 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

مجدي شطة

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كتب- أحمد عادل:

أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية الستار حول قضية مؤدي المهرجانات "مجدي شطة"، على خلفية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة في منطقة المرج، وقضت بمعاقبته غيابيًا بالسجن 10 سنوات.

وقال المحامي عمرو عبدالسلام، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة غيابيًا ليس نهائيًا، ويحق لدفاع "مجدي شطة" تقديم طلب لإعادة إجراءات محاكمته دون تسليم نفسه.

وتابع عبدالسلام: "سواء تم تأييد الحكم أو تخفيفه في إعادة إجراءات محاكمته، فيحق له الاستئناف على الحكم الصادر".

كانت نيابة المرج قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل مجدي شطة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وصرفه من القسم ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

وأثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، شاهدت سيارة يستقلها أحد الأشخاص، وباستيقافها لاستطلاع الحالة الأمنية والاطلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف "مجدي شطة". وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه، اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

وعُثر بحوزة مجدي شطة على لفافة تحتوي على مخدر الآيس. وبمناقشته أنكر علاقته بالمواد المخدرة، فاصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمخدرات.

وتحرر محضر بالواقعة، وخضع مطرب المهرجانات "مجدي شطة" للتحقيق من قبل رجال النيابة العامة عقب إحالته من قسم شرطة المرج بتهمة حيازة مواد مخدرة.

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