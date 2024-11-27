ضبط 50 ألف علبة سجائر مهربة بحوزة 3 متهمين في القاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر، بلغ عددها 50,730 علبة.

وأفادت التحريات بأن المتهمين جمعوا هذه الكميات بهدف الاتجار بها ورفع الأسعار من خلال حجبها عن التداول.

بمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم للسجائر بقصد الاتجار والتربح منها بطريقة غير مشروعة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وباشرت النيابة التحقيق.