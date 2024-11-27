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مجدي شطة يغيب عن محاكمته بتهمة حيازة مخدرات في المرج

01:11 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

مؤدي المهرجانات مجدي شطة

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كتب- أحمد عادل:

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، نظر جلسة محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة، وآخر بتهمة حيازة مواد مخدرة في منطقة المرج، وتغيب مجدي شطة عن حضور الجلسة.

كانت نيابة المرج، قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل مجدي شطة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وصرفه من القسم ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المرج، رصدت سيارة يستقلها أحد الأشخاص. وعند استيقافها، تبين أن قائدها هو مجدي شطة، مطرب المهرجانات المعروف. وعند محاولة القوة الأمنية تفتيشه، اعترض مؤكداً أنه لا يحمل معه أي مواد ممنوعة وأنه شخصية معروفة.

لكن بتفتيشه عُثر بحوزته على لفافة تحتوي على مخدر الآيس. وبسؤاله، أنكر علاقته بالمواد المخدرة، وتم اصطحابه إلى قسم شرطة المرج للتحقيق في الواقعة.

وتم تحرير محضر بالحادثة، وخضع مجدي شطة للتحقيق من قبل النيابة العامة بعد إحالته من قسم شرطة المرج بتهمة حيازة مواد مخدرة.

مجدي شطة مخدرات محكمة جنايات شمال القاهرة
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