لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بقيمة 100 مليون جنيه .. إحباط تهريب 70 ألف قرص "كبتاجون" في مطروح

12:52 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

المواد المخدرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام في إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بمطروح، تقدر قيمتها المالية بحوالي 100 مليون جنيه.

بناءً على معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن مطروح، تم تحديد هوية عنصر إجرامي شديد الخطورة محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية مخدرات، وكان يمارس نشاطه الإجرامي في تهريب المواد المخدرة والإتجار بها في دائرة قسم شرطة براني بمطروح.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة، وأسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة، أبرزها 70 ألف قرص من عقار الكبتاجون المخدر، و127.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و2 كيلو جرام من مخدر الكوكايين، وبندقية آلية، وبندقية خرطوش عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 100 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري عرض المتهم على النيابة العامة.

يأتي هذا النجاح استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، في مكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة ملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من تجار المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.

المواد المخدرة مطروح محاولة تهريب مواد مخدرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
شرطة المعصرة تكشف مصنعًا سريًا للأدوية المغشوشة يديره أم ونجلاها

إعلان

إعلان

وفاة الفنان خالد جمال الدين
وداع حزين.. تشييع مدرب الغطس ضحية حادث غرق لانش مرسى علم
النصر للسيارات: نعمل على إنتاج 10 سيارات في الساعة
مصر تُرحب بوقف إطلاق النار في لبنان
وقف إطلاق النار في لبنان.. التوقيت وردود الفعل وتداعيات منتظرة (تغطية خاصة)