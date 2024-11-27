بقيمة 100 مليون جنيه .. إحباط تهريب 70 ألف قرص "كبتاجون" في مطروح

كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام في إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بمطروح، تقدر قيمتها المالية بحوالي 100 مليون جنيه.

بناءً على معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن مطروح، تم تحديد هوية عنصر إجرامي شديد الخطورة محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية مخدرات، وكان يمارس نشاطه الإجرامي في تهريب المواد المخدرة والإتجار بها في دائرة قسم شرطة براني بمطروح.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة، وأسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة، أبرزها 70 ألف قرص من عقار الكبتاجون المخدر، و127.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و2 كيلو جرام من مخدر الكوكايين، وبندقية آلية، وبندقية خرطوش عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 100 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري عرض المتهم على النيابة العامة.

يأتي هذا النجاح استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، في مكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة ملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من تجار المواد المخدرة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.