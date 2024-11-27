لو هتقدم على شقق الإسكان.. إزاي تستخرج بطاقة الرقم القومي في 20 دقيقة؟

كتب- أحمد أبو النجا:

تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات البحث عن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي، خاصة مع التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي؛ حيث يسعى العديد من المواطنين للحصول على البطاقة في أسرع وقت، نظرًا لأنها من الأوراق الأساسية المطلوبة ضمن المستندات اللازمة للتقديم في مشروع الإسكان.

إزاي تستخرج بطاقة الرقم القومي في 20 دقيقة؟

يقدم قطاع الأحوال المدنية في العباسية خدمة "أحوال إكسبريس"، التي تتيح للمواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي في 20 دقيقة فقط، باستخدام أحدث الأجهزة التكنولوجية في التصوير وإصدار البطاقة. الخدمة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتوفير الوقت، حيث يتم تسليم البطاقة للمواطنين بشكل لحظي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة:

شراء استمارة بطاقة الرقم القومي من مكاتب الأحوال المدنية.

تقديم المستندات التي تثبت الشخصية، مثل شهادة الميلاد.

إثبات محل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية.

حضور ضامن من الدرجة الرابعة من الأقارب.

في حال كانت بطاقة الرقم القومي للطلاب، يجب ختم استمارة بطاقة الرقم القومي من شؤون الطلبة بالمدرسة قبل تقديمها لمكاتب الأحوال المدنية.

إجراءات استخراج البطاقة:

ملء بيانات استمارة الرقم القومي وتوثيقها من الجهة التابع لها المواطن (سواء طالب أو موظف).

تقديم الطلب مع المستندات المطلوبة للموظف المختص.

بعد ختم الاستمارة والتصوير، يتم استلام الخدمة في فترة قصيرة.

المستندات المطلوبة لتجديد البطاقة:

صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق.

صورة من بطاقة الرقم القومي المنتهية.

صورة من شهادة الميلاد.

عقد إيجار أو تمليك لمحل السكن.

إيصال مرافق (مياه أو غاز أو كهرباء) لمحل السكن.

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