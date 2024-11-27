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ضبط 51 ديلر مخدرات و4 تشكيلات عصابية في العامرية

11:57 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2024

تشكيلات عصابية ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية عدة حملات أمنية مكثفة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، استهدفت الخارجين على القانون وحائزي المواد المخدرة.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 51 قضية مخدرات تم خلالها القبض على 51 متهماً، وبحوزتهم مضبوطات من بينها (6 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الهيروين، 123 قرص مخدر، بندقية خرطوش، 28 قطعة سلاح أبيض).

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 9 متهمين، تخصصوا في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة والمحلات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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