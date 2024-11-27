مساعد وزير الداخلية: الهجرة غير الشرعية تهدد المجتمعات والدولة تبذل جهودًا واسعة لمكافحتها

كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية ممثلة في مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ندوة علمية بعنوان "التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية"، يوم الأربعاء، بحضور عدد من الخبراء المحليين والدوليين، لمناقشة الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة والتحديات المترتبة عليها.

في كلمته الافتتاحية، أكد اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يولي اهتمامًا بالغًا بما تنظمه الأكاديمية من فعاليات، إيمانًا منه بأهمية الاعتماد على الأسلوب العلمي في تطوير المنظومة الأمنية. كما حذر من أن الهجرة غير الشرعية تشكل تهديدًا خطيرًا على المجتمعات وتعد من أبرز التحديات المعقدة التي تواجه الدول في العصر الحديث، نظرًا لخطورتها وآثارها السلبية على الحريات.

وتحدث أبو المكارم عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى إصدار القانون رقم 82 لسنة 2016 الذي يفرض عقوبات مشددة على تهريب المهاجرين، بالإضافة إلى تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي وضعت خطة شاملة لمكافحة هذه الجريمة. كما أشاد بالإستراتيجية الوطنية الرابعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2024-2026)، التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في مصر.

وأوضح أبو المكارم أن وزارة الداخلية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حققت نجاحات كبيرة، من خلال التعاون مع الجهات المعنية داخل الدولة، فضلاً عن التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية. كما سلط الضوء على دور أكاديمية الشرطة في رفع مستوى تدريب ضباط الوزارة وطلاب كلية الشرطة، من خلال تنظيم أكثر من 58 دورة تدريبية ومناقشة العديد من رسائل الدكتوراه والأبحاث العلمية التي تركز على هذه القضية المهمة.