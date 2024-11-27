أكاديمية الشرطة تنظم ندوة حول التجربة المصرية في مواجهة الهجرة غير الشرعية

كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية ممثلة في مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ندوة علمية بعنوان "التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية"، وذلك اليوم الأربعاء. الندوة شهدت مشاركة العديد من الخبراء المحليين والدوليين لمناقشة التحديات والجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

في كلمته الافتتاحية، أكد اللواء هاني أبو المكارم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق يولي اهتمامًا كبيرًا للفعاليات التي تنظمها الأكاديمية، إيمانًا منه بأهمية البحث العلمي في تحسين الأداء الأمني. كما حذر من أن الهجرة غير الشرعية تُعد من أكبر التحديات التي تواجه الدول المعاصرة بسبب خطورتها وآثارها السلبية على المجتمعات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مكثفة لمكافحة هذه الظاهرة.

كما أشار إلى إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية رقم 82 لسنة 2016، الذي يفرض عقوبات مشددة على تهريب المهاجرين، بالإضافة إلى تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. هذه اللجنة وضعت خطة شاملة للتصدي لهذه الجريمة. وفي سياق متصل، أشار إلى أن أكاديمية الشرطة تقوم بتدريب ضباط الوزارة وطلاب كلية الشرطة على هذا الموضوع من خلال دورات تدريبية وأبحاث علمية.

تضمنت الندوة جلسات عمل تناولت جهود مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية على المستويين الدولي والإقليمي، بالإضافة إلى دور مؤسسات الدولة في التصدي لهذه الظاهرة. عرضت الجلسات دور وزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى دور المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

كما تم عرض فيلم تسجيلي عن التجربة المصرية الناجحة في هذا المجال، مما نال إعجاب الحضور وأبرز الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في مواجهة الهجرة غير الشرعية.