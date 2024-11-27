غرق معدية أبو غالب.. استئناف رئيس مدينة منشأة القناطرعلى الحبس 3 سنوات

كتب ـ محمود الشوربجي:

تعقد محكمة مستأنف جنح إمبابة بالجيزة؛ اليوم الأربعاء، أولى جلسات نظر الاستئناف المقُدم من رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر، و3 آخرين على حكم الحبس في واقعة "حادث معدية أبو غالب" والذي راح ضحاياها نحو 16 فتاة غرقا في مياه الرياح البحيري في منشأة القناطر إثر سقوط ميكروباص من أعلى المعدية.

قرار المحكمة الصادر برئاسة المستشار محمد محمود نصر رئيس دائرة جنح إمبابة، تضمن حبس المتهمين بأحكام متفاوتة في القضية أولا؛ براءة المتهم الثالث "معاذ أ" من تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

ثانيا؛ حضوريا أدانت المحكمة الأول "محمد خ" - سائق الميكروباص- والثاني "مصطفي م" وتوكيلا للخامس "محمد ع"- رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر - وغيابا للرابع "ربيع سيد أحمد خفافي" - مستأجر معدية أبو غالب - بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

ثالثا؛ قضت المحكمة أيضا، بمعاقبة المتهم الثاني "مصطفي م" المتهم الثاني والثالث "معاذ أ" - عامل المعدية- والرابع "ربيع س" مستأجر المعدية - و"محمد ع" - رئيس مدينة ومركز منشأة القناطر بالحبس مع الشغل 6 أشهر وكفالة ألفين جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا عن كل اتهام الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع (إهمال وتسير المعدية من غير رخصة وعدم اتخاذ تدابير الأمن والسلامة).

كما ألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني والخامس بأن يؤدوا تعويضا مدنيا مؤقتا مبلغ 100 ألف جنيه للمعدين بالحق المدني.

وأحال المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، كلا من "محمد خ." سائق الميكروباص، و"مصطفى. م" المسئول عن المعدية، و"معاذ أ." عامل المعدية، و"ربيع س" مسئول عن المعدية، و"محمد ع." رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر إلى محكمة الجنح، في الدعوى التي حملت رقم 14222 لسنة 2024، بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، كونهما تسببا في وفاة 16 فتاة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن مفاجأة بشأن حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى "معدية أبوغالب" إذ تبين أن المعدية تحمل إسم "المنيا 6" منتهية الترخيص منذ 10 أشهر تحديدا في أغسطس 2023.

وذكرت النيابة العامة، في بيان لها في ـ غضون شهر مارس ـ تلقت إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب - ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت- كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.

وبينت تحقيقات النيابة العامة أن المعدية تحمل اسم "المنيا 6" منتهية الترخيص منذ 10 أشهر تحديدا في أغسطس 2022، حيث تم ضبط مالكها لاتهامه بالتشغيل "معدية" بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات القانونية المتبعة.