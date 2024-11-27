قضية مخدرات المرج.. مجدي شطة أمام الجنايات| اليوم

كتب ـ رمضان يونس:

تعقد محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، جلسة مُحاكمة مغني المهرجانات "مجدي شطة" وميكانيكي لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة الهيروين والآيس في منطقة المرج.

وفق تحقيقات النيابة العامة بالقضية التي حملت رقم 10559 لسنة 2024 جنايات المرج، فأن المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر، كما أحرزا جوهر ً "Indazole carboxamides"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن و"طلقة" نارية مع السلاح المضبوط دون ترخيص بحيازته.

وأوضحت النيابة في التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المُخدر، كما أحرز بقصد التعاطي جوهري "بنزو دیازبین" و "بربجابالين" و" الامفيتامين"، وجوهر "فينيل الأمين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وألقي رجال مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، القبض على مطرب المهرجانات "مجدي شطة "، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس "، وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أجلت القضية.