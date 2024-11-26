تفحم سيارة ملاكي بطريق صلاح سالم ونجاة قائدها

كتب - محمد شعبان:

نجا قائد سيارة ملاكي من الموت إثر تفحمها بطريق صلاح سالم شرق القاهرة، مساء الثلاثاء.

مأمور قسم أول شرطة مدينة نصر تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة أمام دار الأسلحة والذخيرة.

مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مفتش الفرقة.

وتبين بالفحص اشتعال سيارة ملاكي اتجاه السيدة عائشة، وتمام الإخماد دون خسائر في الأرواح.