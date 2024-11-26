إصبة سائق و5 ركاب في انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الكريمات جنوب الجيزة مساء الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل نفق أطفيح.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق ميكروباص قبل النفق بـ7 كم، وانقلاب المركبة بنهر الطريق.

أسفر عن الحادث إصابة 7 أشخاص هم كل من: أحمد محمد 47 سنة، ابنته "تقى 17 سنة"، عصام كمال 39 سنة وابنته "مريم 9 سنوات"، صالح شكرى 29 سنة، أحمد جمال 29 سنة، والسائق هاني سيد 47 سنة.

تنوعت الإصابات بين كسور ونزيف وكدمات متفرقة بالجسم، ونقل المصابون إلى مستشفى أطفيح المركزي للعلاج، وتحرر المحضر اللازم.