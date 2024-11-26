بدون إصابات.. السيطرة على حريق مكتب في مصر الجديدة

السيطرة على حريق مكتب في مصر الجديدة أرشيفية

كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق اندلع داخل مكتب بأحد العقارات في منطقة مصر الجديدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد باندلاع حريق في مكتب بأحد العقارات، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع البلاغ.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بسيارتي إطفاء وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.