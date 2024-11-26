مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقناطر

القاهرة - مصراوي:

لقي 4 عناصر إجرامية -محكوم على اثنين منهم بالسجن المؤبد- مصرعهم في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات امكافحة المخدرات اتجار بؤرة إجرامية في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

باستهدافهم وحال استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرع 4 من عناصر البؤرة وعُثر بحوزتهم على مضبوطات أبرزها (22 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - 20,500 كيلو جرام من مخدر الهيروين – 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 3 كيلو جرام من مخدر الآيس "شابو" – عدد 2000 قرص مخدر لعقار "ترامادول" – 1,250 كيلو جرام من مخدر البودر " الحشيش الإصطناعى" – بندقية آلية – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – طبنجة – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 10 ملايين جني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.