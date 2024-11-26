حبس مطربة مغمورة ومدير مصحة في خطف زوجها الخليجي بعد تخديره بالشيخ زايد

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد حبس مطربة مغمورة و4 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة اختطاف مقاول خليجي زوج المطربة بعد تخديره وإيداعه مصحة لعلاج الإدمان.

وأمر المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، بحبس كل من "م.ر" مطربة مغمورة ومدير مصحة لعلاج الإدمان بالوراق و3 آخرين من فريق المصحة، بعدما اتهمهم زوج المتهمة الأولى باقتحام فيلته وتخديره واحتجازه بمصحة في الوراق.

وكشفت 10 ساعات من التحقيقات داخل نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، لغز تخدير مقاول خليجي واختطافه وإيداعه بمصحة لعلاج الإدمان، واتهامه لزوجته "مطربة مغمورة" بالتخطيط للجريمة بعدما استعانت بـ3 رجال لحقنه بمخدر ونقله من فيلته للمصحة بمنطقة الوراق.

وفي التحقيقات، قال المقاول الخليجي إنه تزوج من مطربة مغمورة تدعى "م.ر" منذ 5 سنوات عرفيًا، وأقاما سويًا في فيلته بكومبوند بيفرلي هيلز بالشيخ زايد، وأنجبا طفلين عمرهما 4 سنوات وعام ونصف. ومنذ عدة أشهر، حدثت خلافات بين الزوجين، تركت على إثرها الزوجة المطربة فيلا الزوج وأقامت في شقة بمنطقة أخرى، تاركة له طفليها اللذين كانت ترعاهما خادمة نيجيرية.

وأضاف الزوج المجني عليه خلال أقواله التي أدلى بها في تحقيقات النيابة تحت إشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، أنه أثناء جلوسه في فيلته فوجئ بحضور زوجته، وعندما استفسر منها عن سبب حضورها أجابته قائلة: "إيه ده بيتي". فلم يتناقش معها لعدم خلق مشاكل أو خلافات أخرى بسبب طفليهما، إلا أنه بعد قليل فوجئ بدخول 3 رجال غرباء للفيلا، قاموا بحقنه بـ3 حقن، فقد بعدها الوعي، وعندما استعاد وعيه وجد نفسه في مصحة لعلاج الإدمان، واستغاث بالمتواجدين حتى يستطيع فهم ما يحدث حوله أو من أحضره إلى ذلك المكان دون رد.

وقال المقاول الخليجي إنه بعد فترة حضرت شقيقته وخاله وأخرجاه من المصحة، وعلم منهما أن الخادمة النيجيرية هي من أخبرتهما بمكان تواجده. وكشفت التحقيقات أن الزوجة بعدما اصطحبت زوجها للمصحة خشيت من إبلاغ الخادمة الشرطة، فاصطحبتها معها إلى شقتها رفقة الطفلين، وأخذت منها هاتفها، حتى طلب منها طفلها الأكبر الحصول على هاتف الخادمة لاعتياده اللعب عليه. ولاحظت الخادمة النيجيرية هاتفها بحوزة الطفل فأخذته منه واتصلت بشقيقة المقاول الخليجي وأخبرتها بما حدث لشقيقها وأن زوجته وراء الأمر.

شرحت التحقيقات أن شقيقة الخليجي وخاله ذهبا إلى زوجة شقيقها وطلبا منها إرشادهما إلى مكانه، فساومتهما على مبلغ 5 آلاف جنيه. وبعد حصولها عليه، أبلغتهما بإيداعه مصحة لعلاج الإدمان في الوراق، فذهبا إليه وأخرجاه منها. وقال المجني عليه إنه عقب عودته لفيلته اكتشف اختفاء مبالغ مالية (1000 دولار و10 آلاف جنيه مصري) وجواز السفر الخاص به، علاوة على أخذ زوجته للطفلين.

أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار المتهمين، فتم إلقاء القبض على الزوجة المطربة و3 متهمين ومدير مصحة علاج الإدمان، وباشرت التحقيق معهم حول الاتهامات المسندة إليهم من المقاول الخليجي المجني عليه.