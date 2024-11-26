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تصادم 3 سيارات ملاكي أعلى الطريق السياحي

07:05 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

موقع الحادث

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات ملاكي بالطريق السياحي غرب الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق المشار إليه.

الخدمات المرورية بينت اصطدام 3 سيارات ملاكي اتجاه مدينة السادس من أكتوبر، مما أسفر عن سقوط 3 مصابين نقلوا إلى مستشفى العجوزة.

ويعمل رجال المرور على تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وسحب الكثافات باستخدام أوناش التدخل السريع.

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