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حبس عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية في عين شمس

07:00 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

حبس - أرشيفية

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كتب ـ محمود الشوربجي:

قررت نيابة عين شمس حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبمواجهته اعترف بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كل الدراجات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" تم ضبطه.

سرقة الدراجات النارية حبس عاطل بتهمة سرقة الدراجات نيابة عين شمس
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