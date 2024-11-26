تزوير محررات وختم الجمهورية.. سجن موظف شركة طيران 3 سنوات

كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة؛ بمعاقبة موظف بشركة طيران شهيرة بالسجن 3 سنوات لاتهامه بتزوير محررات رسمية وتقليد خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لوزارة الطيران المدني وخاتم شركة طيران حكومية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3127 لسنة 2015 جنايات قسم ثان أكتوبر المُقيدة برقم 10 لسنة 2015 حصر تحقيق أموال عامة جنوب الجيزة، أن المتهم "حسن م." بصفته موظفا عاما بشركة طيران شهيرة اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير في محررات إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة هي مفردات مرتب وتعهد تحويل أقساط قرض خاصة بـ"خالد م."، و "نصر م"، و "محمود إ"، و"محمد. م"، و"أحمد. م"، و "سمير. ف" ـ منسوب صدورها للشركة، بأن اتفق معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فقام المجهول بتدوين بيانات تلك المحررات وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهة ومهرها بأختام وعلامات مقلدة عزاها لذات الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وبينت النيابة في تحقيقات القضية، أن المتهم قلد بواسطة الغير بطريقي الاتفاق والمساعدة خاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدوره لوزارة الطيران المدني وخاتم شركة طيران حكومية بأن اصطنع على قرار هما خاتمين آخرين واستعملوهما بوضع بصمتهما على المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى، فضلاً عن استعمال المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول للاعتداد بها فيما أعدت من أجله بتقديمها لأحد البنوك مع علمه بتزويرها.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أن بصمات خاتم شعار الجمهورية المنسوب لقطاع التنمية الإدارية والخاتم المنسوب لشركة الطيران والثابت على مفردات المرتب والتعهد موضوع الفحص هي بصمات غير صحيحة، ولم تؤخد من ذات قالب أختام المضاهاه.

وفق تحريات هيئة الرقابة الإدارية، فإن المتهم بصفته موظفا عاما بشركة طيران كبرى اشترك مع آخر مجهول في تزوير مفردات مرتب 5 أشخاص وتعهد تحويل أقساط قرض ثابت بها تقاضيهم راتباً شهرياً أزيد من القيمة الحقيقية وكذا تعهد جهة عملهم بتحويل جزء من راتبهم كقسط سداد قرض ومهر هذه المحررات بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لقطاع التنمية الإدارية بوزارة الطيران المدني والخاتم المنسوب لشركة الطيران واستعملها بتقديمها لأحد البنوك.