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للمرافعة.. تأجيل محاكمة 73 إرهابيًا في قضية "خلية التجمع" لجلسة 14 يناير

04:19 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

محاكمة تعبيرية

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر محاكمة 73 متهماً في القضية المعروفة بـ "خلية التجمع الإرهابية"، لجلسة 14 يناير المقبل.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة 73 متهماً من عناصر الجماعات الإرهابية إلى المحاكمة، بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً. وقد تم تكليف المحامين المكلفين بالدفاع عن المتهمين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

تأجيل محاكمة خلية التجمع الارهاب
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