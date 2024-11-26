الداخلية تحذر من مواقع المراهنات.. وتضبط موظفًا اختلس 11 مليونا لتعويض خسائره

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية موظفًا استولى على 11 مليون جنيه من أجل المراهنات.

تلقت مديرية أمن الشرقية بلاغًا من إحدى شركات حراسة ونقل الأموال يفيد بقيام أحد موظفيها بالاستيلاء على مبالغ مالية من الشركة على فترات متباعدة، بلغ إجماليها نحو 11 مليون جنيه.

وبدأت التحريات في الواقعة، وأسفرت التحقيقات عن ضبط الموظف المتهم، حيث تبين أنه استخدم تلك المبالغ لتعويض خسائره المتكررة في ألعاب المراهنات. وكشفت التحقيقات أنه قد تكبد خسائر مالية تصل إلى 12 مليون جنيه نتيجة لإدمانه على المراهنات الإلكترونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وتم عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق متصل، حذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مواقع المراهنات الإلكترونية، حيث تسعى تلك المواقع لاستدراج الأشخاص في البداية بعروض لتحقيق أرباح بسيطة، ما يشجعهم على الاستمرار في المراهنة، قبل أن يتعرضوا لخسائر مالية كبيرة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخسائر قد تدفع البعض إلى ارتكاب جرائم من أجل الحصول على الأموال بأي وسيلة لتعويض تلك الخسائر.