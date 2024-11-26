الداخلية تكشف ملابسات فيديو طرد ساكن من منزل بالدقهلية

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام مالك عقار بطرده من منزله دون وجه حق.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يشتكي من قيام مالك عقار بطرده من منزله في منطقة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

أسفرت التحقيقات عن تفاصيل جديدة، حيث تبين من خلال الفحص ورود بلاغات بين الشاكي ومالك العقار وزوجته، حيث تبادلوا الاتهامات بسبب خلافات نشأت حول إنهاء عقد الإيجار الخاص بالشاكي في العقار المملوك للمتهم وزوجته.

وعلى ضوء ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق الأطراف المعنية. وبعد إجراء التحقيقات وعرض القضية على النيابة العامة، قررت النيابة إخلاء سبيل جميع الأطراف بعد التصالح بينهم.