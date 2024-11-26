ضبط المنقبين عن الآثار بالجمالية

كتب - علاء عمران

تمكنت مباحث القاهرة برئاسة اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، من ضبط شخصين لقيامهام بالتنقيب عن الآثار في منطقة الجمالية.

وتوصلت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار وضبط المتهمين أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل المبنى. وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 متر، بالإضافة إلى الأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التنقيب.

وبمواجهتهما، اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بهدف التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجاري استكمال التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بمختلف صورها، وخاصة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار. وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم التنقيب عن الآثار.