الأمن يلاحق تجار المخدرات.. ضبط 287 كيلو حشيش في الإسماعيلية ومطروح

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن، جهودها الحثيثة لمكافحة هذه الجرائم.

أسفرت تلك الجهود عقب تقنين الإجراءات عن ضبط عدة عناصر إجرامية في مختلف المحافظات:

مديرية أمن الإسماعيلية

تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وبحوزته 250 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

مديرية أمن مطروح

تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 30 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

مديرية أمن أسيوط

تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 9 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بدائرة مركز شرطة أسيوط، حيث تم العثور بحوزتهم على 7 كيلو جرامات من مخدر الأفيون، بندقية خرطوش، 2 فرد خرطوش، طبنجة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 2 سلاح أبيض، 4 دراجات نارية بدون لوحات، و2 ميزان حساس.

تُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 24 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العناصر المضبوطة، وجاري استكمال التحقيقات.