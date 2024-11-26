تخلى عن سماع أقوال طليقته.. ماذا حدث في جلسة "سفاح التجمع" اليوم؟

كتب - رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، تأجيل رابع جلسات الاستئناف المقدم من "سفاح التجمع" على حكم إدانته بالإعدام شنقًا لاتهامه بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في صحاري بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة.

وتضمن قرار التأجيل الصادر من هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس المقبل، لحضور الطبيب الشرعي ومناقشته.

وقد تمسك دفاع "سفاح التجمع" أمام هيئة المحكمة بحضور الطبيب الشرعي أمجد فهمي لمناقشته، بينما تخلى الدفاع عن طلب حضور طليقته "لبنى طارق" لسماع أقوالها بشأن الدعوى.

وفي بداية الجلسة، تمسك دفاع "سفاح التجمع" بطلبه السابق أمام هيئة المحكمة بحضور طليقة موكله والطبيب الشرعي. لكن قاضي الدائرة المستشار مدبولي حلمي كساب قرر أن سماع أقوال "لبنى" لن يؤثر في الدعوى، كونها ليست من ضمن قائمة شاهدي الإثبات في القضية.

وخلال نظر رابع جلسات استئنافه، واجهت محكمة جنايات القاهرة المتهم "سفاح التجمع" بالاتهامات الموجهة إليه، وهي قتل ضحاياه الثلاث، ومعاشرتهن جنسيًا، والتخلص من جثثهن في صحاري بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة.

وخلف قفص الاتهام وأمام القاضي، وقف "كريم س." المتهم، معترفًا بتفاصيل جرائمه، حيث كان يتلذذ بالدماء. وقال إنه لم يقم بقتل الضحية الأولى "نورا"، بل غادرت منزله وهي على قيد الحياة، وإنه اعترف بقتلها في تحقيقات النيابة تحت ضغط، وأنه فقط مارس معها علاقة غير شرعية بإرادتها.

أما عن قتل الضحية الثانية "رحمة"، فقال المتهم إنه كان يحبها ويريد الزواج منها بعد انفصاله عن زوجته منذ 4 سنوات، وأنها توفيت نتيجة تعاطي جرعة زائدة من مخدر "الأيس"، وأنه قام بمعاشرتها لأنه لم يكن يعلم أنها لقيت مصرعها.

كما أنكر المتهم "كريم س." قتل المجني عليها "أميرة"، الضحية الثالثة، وقال إن هذه الأخيرة كانت تطلب منه ممارسة العلاقة بعنف.

واستمعت هيئة المحكمة إلى طلبات دفاع "سفاح التجمع"، وفي بداية الجلسة، طلب المتهم من هيئة المحكمة منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة خوفًا من تأثيرها على حكم المحكمة، كما حدث في حكم أول درجة.