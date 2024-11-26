ضبط شخصين بمطار برج العرب أثناء محاولتهما تهريب مبالغ مالية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار برج العرب من ضبط شخصين أثناء محاولتهما تهريب مبالغ مالية.

وتبين أنهما مقيمان بدائرة مركز شرطة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وقد تم ضبطهما أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية، حيث تم العثور على مبالغ مالية مخبأة داخل حقائبهما، وذلك بالمخالفة للقانون.

وبمواجهتهما، اعترفا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

تستمر أجهزة وزارة الداخلية في تنفيذ كافة التدابير الأمنية المشددة لضمان تأمين المنافذ ومنع أي محاولات لتهريب الأموال أو المواد المحظورة.





