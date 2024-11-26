ضبط صاحب محل بحوزته 42 جهاز "ريسيفر" لفك شفرات القنوات الفضائية غير المرخصة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم المصنفات، وتمكنت من ضبط شخص لقيامه ببيع أجهزة "ريسيفر" معدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالقاهرة.

وأفادت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بقيام مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة ببيع أجهزة "ريسيفر" معدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق"، وذلك بالمخالفة للقانون.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل المشار إليه، حيث تم ضبط المدير المسؤول عن المحل. وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على 42 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص".

وبمواجهته، أقر المدير بارتكاب المخالفات المذكورة بالاشتراك مع مالك المحل بهدف تحقيق أرباح مادية غير قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وجاري استكمال التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة جرائم المصنفات.